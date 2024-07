Gabriel Magalhães usa CT do Corinthians para treinos nas férias

eiro do Arsenal é torcedor declarado do Corinthians e frequenta jogos do time quando está no Brasil de férias - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

De férias no Brasil após disputar a Copa América com a Seleção, o zagueiro Gabriel Magalhães utilizou as estruturas do CT Joaquim Grava, do Corinthians, para realizar treinos antes de se apresentar ao Arsenal, da Inglaterra, para a pré-temporada. O jogador ganhou alguns dias a mais de descanso do clube inglês pela participação na competição continental.

O defensor postou nas redes sociais fotos de suas sessões de treinamento no CT do Timão. Dessa maneira, recebeu diversos comentários pedindo para que ficasse no clube para a sequência da temporada brasileira. Afinal, Gabriel Magalhães é torcedor do Corinthians e, enquanto está de férias, é comum vê-lo em jogos da equipe.

Por conta dessa identificação com o Timão, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves presenteou o jogador com uma camisa do clube, no ano passado. Ele também usou a estrutura do CT para manter a forma física na época.

Gabriel Magalhães, de 26 anos, foi revelado pelo Avaí. Em seguida, foi para o futebol europeu para atuar no Lille, com passagens por empréstimo pelo Troyes, também da França, e Dínamo Zagreb, da Croácia.

Posteriormente, retornou ao Lille, onde se destacou e acabou negociado com o Arsenal, clube no qual atua desde a temporada 2020/21. Nas últimas três temporadas, o zagueiro disputou 136 partidas pela equipe principal dos Gunners, com 12 gols marcados.

