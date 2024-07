Libertadores! Conmebol define uniformes de Botafogo e Palmeiras para oitavas

A Conmebol definiu e divulgou os uniformes que os clubes vão utilizar pelas oitavas de final da Libertadores. Por meio de sorteio, Botafogo e Palmeiras se conheceram como adversário. Assim, o jogo de ida, no Nilton Santos, e o de volta, no Allianz Parque, serão realizados entre os dias 13 e 22 de agosto.

Os Alvinegros vão disputar o primeiro jogo desta fase do mata-mata com o tradicional uniforme listrado. Por sua vez, o time paulista vai atuar com o uniforme todo verde-limão. Já no confronto de volta, o time carioca vai usar camisa branca, short preto e meião branco. Por outro lado, o Verdão irá com seu uniforme número 1 – camisa verde e short branco.

O duelo entre as equipes marca uma rivalidade recente, criada no Campeonato Brasileiro do ano passado, após uma virada histórica do Palmeiras em cima do Botafogo, no Nilton Santos. Na época, o time carioca era o líder do campeonato e vencia por 3 a 0 antes do intervalo. O time paulista virou para 4 a 3 no segundo tempo e, assim, deu o primeiro passo da virada histórica até a conquista da competição.

Recentemente, os times se encontraram novamente no Nilton Santos pelo Brasileirão. Os Alvinegros levaram a melhor e venceram por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares. Agora, a próxima vez que se encontrarem vão definir uma vaga para as quartas de final da Libertadores.

Vale ressaltar que o Verdão tem sido um adversário difícil na Libertadores, sempre chegando longe em busca de conquistar mais um título. Por outro lado, o time carioca busca conquistar sua primeira taça na competição.

