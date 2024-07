Brasileirão Sub-20: De virada e com gol de Lorran, Flamengo vence o Botafogo

negros saem na frente com gol de Fabiano, mas Lorran e Zé Welinton marcam no segundo tempo e garantem vitória dos Rubro-negros - (crédito: Foto: Paula Reis/CRF)

De virada, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), em partida válida pela 15° rodada do Brasileirão Sub-20. Na Gávea, os Alvinegros saíram na frente no primeiro tempo, mas Lorran, jogando pela categoria depois de quatro meses, empatou na segunda etapa e Zé Welinton marcou o gol da virada.

Com o resultado, o Botafogo permanece na 18° colocação, mas ainda com chances de classificação. Por outro lado, o Flamengo chegou aos 26 pontos e segue dentro da zona classificatória para próxima fase – até o momento, em quarto.

Esse foi o segundo jogo seguido que os rubro-negros venceram de virada os alvinegros. No entanto, a primeira partida foi pela Taça Guanabara pela categoria, há 11 dias, com vitória por 3 a 2 – curiosamente também com o gol de Zé Welinton salvando os três pontos.

O jogo

Os Alvinegros começaram melhor e tiveram uma boa chance aos seis minutos com Kayke, após um erro defensivo do Flamengo. Aos 16, Fabiano abriu o placar após uma roubada de bola no meio de campo e um contra-ataque rápido. Apesar do gol, o jogo foi muito truncado.

O empate aconteceu no segundo tempo com o talento individual de Lorran – que não foi relacionado para a partida contra o Vitória pelo profissional e ficou à disposição do técnico Filipe Luís depois de quatro meses sem jogar pela categoria. Aos 9 minutos, ele recebeu, driblou e finalizou no canto do goleiro. Perto do fim, em uma cobrança de falta ensaiada, Zé Welinton marcou o gol da virada dos donos da casa.

Próximos compromissos

O Botafogo entra em campo no próximo sábado (27), contra o Fluminense, pela oitava rodada da Taça Guanabara da categoria. O jogo será no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Já pelo Brasileirão sub-20, o próximo duelo é na quarta-feira (31), contra o América-MG, fora de casa, pela 16ª rodada.

O Flamengo também tem um clássico pela frente pelo carioca. No mesmo dia, enfrenta o Vasco, em São Januário. Os dois são os primeiros colocados na tabela, porém, o Rubro-Negro está em primeiro. Depois, também na quarta-feira, recebe o São Paulo pelo Brasileirão.



