Palmeiras empata com Fortaleza e mantém liderança do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras empatou com o Fortaleza em 1 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O meia Allan anotou o gol dos mandantes e Kauê Canela marcou para os visitantes. Além disso, João Oliveira, do Leão, e Sorriso, do Verdão, se envolveram em confusão e foram expulsos.

Com o resultado, o Alviverde, aliás, chegou a 35 pontos e manteve sua vantagem na liderança da competição, com sete pontos a mais que o segundo colocado, Grêmio. A equipe gaúcha venceu o Goiás e ultrapassou o Athletico-PR, que perdeu para o Ceará. Além disso, o Imortal tem dois jogos a menos. Já o Fortaleza ocupa a quarta posição, com 27 pontos.

O Palmeiras, aliás, abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial. Allan roubou a bola da zaga adversária dentro da área e finalizou rasteiro no cantinho para marcar o primeiro gol do jogo. Do outro lado, o Fortaleza chegou ao empate aos 35 minutos. Guilherme recebeu em profundidade pela direita, avançou com velocidade e foi derrubado por Benedetti. O juiz marcou pênalti e Kauê Canela converteu.

A equipe sub-20 do Palmeiras, inclusive, retorna a campo neste sábado, às 10h (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pelo Campeonato Paulista. No Brasileirão da categoria, o próximo compromisso do Verdão será no dia 1º de agosto, em casa, diante do Grêmio. Já o Fortaleza recebe o Goiás, no mesmo dia.

