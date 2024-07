Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Para a partida contra o Grêmio, Ramón Díaz não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana. Afinal, ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a boa notícia fica para o retorno certo do volante Raniele, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Aliás, ele deve ter a companhia de Ryan no meio de campo contra o Grêmio. Além disso, Igor Coronado, desfalque contra o Bahia, por dores no quadril, treinou normalmente com o restante do elenco e pode estar na lista de relacionados para o embate.