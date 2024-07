Bahia está perto de anunciar uruguaio como a contratação mais cara do futebol nordestino

e resolve pendências com Liverpool-URU e aguarda assinatura de Lucho Rodríguez, irmão gêmeo de Emiliano Rodriguez, que está no Atlético-GO - (crédito: Jogada10)

Tem reforço novo se aproximando do Bahia! O clube resolveu pendências com Liverpool-URU e aguarda assinatura de Luciano Rodríguez, de 21 anos – que é irmão gêmeo de Emiliano Rodriguez, que está no Atlético-GO – para anunciar oficialmente o jogador como parte do elenco.

O Tricolor vai pagar 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, ou seja, caso a negociação se concretize, será a maior compra da história do futebol nordestino. A ideia é que o jogador seja o substituto de Óscar Estupiñán, que retornou ao Hull City. Ele estava em boa fase no Tricolor e ajudou a conquistar alguns pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo sendo reserva.

Entrave nas negociações

A negociação entre os clubes já acontece há algumas semanas, tanto que o atleta já está em Salvador desde a semana passada para oficializar sua chegada. Ele já treina sob orientações dos preparadores físicos do Bahia enquanto não assina oficialmente. Antes, Lucho realizou exames médicos em São Paulo.

O entrave na contratação aconteceu pois o Liverpool exigiu novas cláusulas depois que teve o primeiro acerto. Os clubes já chegaram em um acordo e esperam questões burocráticas e judiciais para finalizar as negociações e o atacante poder assinar com o time baiano.

Para conseguir contar com o jogador, no entanto, o Bahia teve a concorrência de River Plate, da Argentina, e Feyenoord, da Holanda. Além destes clubes, Lucho quase chegou a ir para o Girona, da Espanha, mas esbarrou em limitações do Fair Play financeiro.

Antes do Bahia

O atacante foi revelado pelo Progresso e atuou pelo Liverpool na última temporada. Em 57 jogos, marcou 17 gols e contribuiu com uma assistência. O jogador tem passagem tanto pela seleção uruguaia da base quanto pela principal, na qual disputou dois amistosos neste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.