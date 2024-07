São Paulo e América-MG empatam e seguem mal no Brasileirão Sub-20

São Paulo e América-MG ficaram no empate em 0 a 0 em Cotia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. As duas equipes seguem em situação ruim na competição nacional da categoria.

Agora, o São Paulo chega a 15 pontos, assumindo provisoriamente a 14ª colocação, empatado com Corinthians, Bragantino e Atlético-MG, porém levando a melhor em critérios de desempate. Já o América está em situação um pouco melhor. Afinal, com o empate, chegou a 19 pontos, mantendo-se na 13ª posição.

O Tricolor paulista perdeu a chance de emendar quatro vitórias consecutivas como mandante. Contudo, chegou ao sexto jogo sem perder na competição (quatro vitórias e dois empates).

Os dois times tiveram boas chances para marcar. No primeiro tempo, a equipe da casa perdeu com Ryan Francisco. O América também desperdiçou oportunidades, e o placar ficou sem alteração. Na volta do intervalo, o Tricolor teve outra chance com Guilherme Batista, mas o goleiro do Coelho salvou. No fim, empate em 0 a 0.

Próximos jogos de São Paulo e América-MG

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão Sub-20 na próxima terça-feira (30), às 18h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Flamengo. No dia seguinte, o América recebe o Botafogo, em Belo Horizonte.

Anteriormente, o Tricolor volta a jogar em Cotia, no sábado, contra o União São João, às 15h (de Brasília), pelo Paulista da categoria. Já o Coelho faz o clássico diante do Atlético-MG no domingo, pelo Mineiro Sub-20. O duelo acontece a partir das 10h (de Brasília), no CT do Galo.

