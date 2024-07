Após 22 jogos, Douglas Costa rescinde contrato com o Fluminense

Douglas Costa não é mais jogador do Fluminense. Após 22 jogos e apenas sete meses de uma conturbada relação, chegou ao fim, nesta quarta-feira (24), a passagem do ponta de 33 anos pelas Laranjeiras.

Segundo a jornalista Aline Nastari, do TNT Sports, o jogador assinou a rescisão com o Tricolor nesta tarde. O contrato do atleta era de produtividade e a dispensa já vinha sendo negociada há semanas, aliás.

Dessa forma, o jogador encerra de maneira melancólica sua passagem pelo clube. Anunciado no dia 28 de janeiro, ele não marcou gol em 22 jogos (apenas sete como titular), contribuindo com apenas uma assistência no período.

Douglas Costa era dos jogadores mais criticados pela torcida durante sua curta estada no Rio de Janeiro. Revelado pelo Grêmio em 2007, o ponta fez grande carreira na Europa. Chegou ao Shakhtar em 2009, permanecendo até 2015, quando foi para o Bayern. Chegou depois, então, à Juventus, atuando por quatro temporadas.

A Juve o emprestou a Bayern e Grêmio, time que o revelou. No Tricolor gaúcho, porém, apesar de chegar com pompa de craque, participou do rebaixamento do Imortal, no Brasileirão de 2021. Passou dois anos no LA Galaxy (EUA) antes de chegar ao Fluminense. Já sem Douglas, o Tricolor entra em campo nesta quarta para encarar o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Maracanã.

