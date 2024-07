Fluminense e Palmeiras escalados para o jogo desta quarta. Confira!

o no Maracanã marca o encontro entre o penúltimo colocado e o vice-líder do Brasileirão, com 11 e 36 pontos, respectivamente - (crédito: Foto: Divulgações de Fluminense e Palmeiras)

Saíram as escalações de Fluminense e Palmeiras para o duelo desta quarta-feira (24), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro entre o penúltimo colocado e o vice-líder do Brasileirão, com 11 e 36 pontos, respectivamente

Escalação do Fluminense

Com a necessidade de sair da zona de rebaixamento, o Tricolor vai para cima do adversário. Isso porque o técnico Mano Menezes vai abrir mão dos três volantes, esquema utilizado pelo comandante em sua estreia diante do Internacional. Marquinhos, que entrou como titular na vitória sobre o Cuiabá, está mantido entre os titulares.

O Tricolor terá, portanto, a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e PH Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.

Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, o zagueiro Ignácio e o meia Kevin Serna ficam como opção no banco de reservas.

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras precisa vencer no Rio de Janeiro para seguir na cola do líder Botafogo. Desse modo, terá uma formação ofensiva. O técnico Abel Ferreira, suspenso, dará lugar ao auxiliar João Matins. Além de não contar o seu treinador, o Verdão terá o desfalque de quatro titulares para o confronto.

Estêvão e Piquerez já foram ausências na rodada anterior por lesões, e Mayke e Murilo se juntaram posteriormente à lista. Em contrapartida, o time conta com Lázaro e Richard Ríos no banco de reservas. A aposta será na entrada de Felipe Anderson, que se junta a Veiga para aumentar a criatividade e, assim, municiar a dupla de ataque formada por Dudu e Flaco López.

Desse modo, o Verdão vai a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

