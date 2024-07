Jean Carlos, do Juventude, dispara contra arbitragem: ‘Incompetentes”

O meia Jean Carlos reclamou e muito da arbitragem após a derrota por 2 a 0 do Juventude para o Cruzeiro. Ao apito final, o jogador concedeu entrevista ao SporTV e demonstrou bastante irritação, alcunhando os árbitros de vídeo de “incompetentes”.

Segundo o meia, o Juventude foi prejudicado pela terceira vez em pouco tempo. Ele relembrou de compromissos recentes, em derrota para o Fortaleza, no Castelão, e no empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo (21).

“No segundo tempo, a gente foi para frente, mas, infelizmente, mais uma vez temos que falar disso, é complicado. A gente sabe que todo mundo erra. A gente que está ali dentro também erra. Mas quando você tem outras pessoas que podem ajudar, não tem como admitir esse erro. Esses incompetentes que ficam lá atrás da TV (do VAR). Foi contra o Fortaleza, foi contra o São Paulo, foi hoje no primeiro tempo, a mesma coisa, foi pênalti para gente e o VAR sequer chamou. Então é complicado, porque a gente está sempre errado. Repito, todo mundo está sujeito a erro, mas essas pessoas que ficam atrás da TV estão lá para ajudar. Eles estão prejudicando, como nos prejudicaram contra o São Paulo. A gente tem que rever isso, porque três jogos seguidos é complicado”, avaliou o camisa 20.

O próprio Juventude não deixou barato e usou as redes sociais para reclamar. Enquanto o jogo ainda acontecia, o clube usou um replay do lance reclamado por Jean Carlos.

Confira!

Aqui o VAR devia tá assistindo a novela. Não tem outra explicação https://t.co/IZRW3VALCT pic.twitter.com/DNZkedq28x — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 24, 2024

