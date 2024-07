Em clima amigável, torcida do Fluminense recepciona Leila Pereira, do Palmeiras

edores do tricolor carioca recebem a mandatária do clube paulista, pedem fotos e conversam antes de duelo entre as equipes no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

O Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Assim, a torcida do tricolor carioca recebeu a presidente Leila Pereira carinhosamente.

Com gritos de “Ah, é tia Leila” quando a mandatária do alviverde entrou no gramado do Maracanã, os torcedores presentes na arquibancada também tiraram fotos e conversaram com a dirigente.

Todavia, é um fator e clima diferentes do que ocorreu em Botafogo x Palmeiras na semana anterior, quando a torcida alvinegra fez bonecos em alusão a Leila Pereira e também ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O clima nada amigável entre as partes ocorre devido às recentes discussões entre John Textor, dono do futebol do Botafogo, e Leila Pereira. Eles estão em pé de guerra desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, que teve o time paulista como campeão.

