Em jogo de quatro gols, São Paulo e Botafogo empatam no MorumBIS

Nesta quarta-feira (24), São Paulo e Botafogo realizaram um confronto agitado, que terminou empatado por 2 a 2. Os gols saíram com Lucas Moura e Ferreira para o Tricolor. Enquanto Tiquinho e Cuiabano anotaram para o Glorioso. Com o placar, o time paulista fica na sexta colocação, com 32 pontos. O Bota é o líder, com 37 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o São Paulo mede forças contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Botafogo recebe o Cruzeiro, no Nilton Santos.

Primeiro tempo com gols relâmpagos

Os primeiros minutos foram agitados. Logo na primeira investida do São Paulo, Ferreira acabou derrubado por Bastos na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Lucas Moura abriu o marcador. A resposta do Botafogo veio pouco tempo depois. Tiquinho completou cruzamento e Wellington interceptou com o braço. Após revisão junto ao VAR, Felipe Fernandes de Lima assinalou pênalti. O camisa 9 do Glorioso deslocou Rafael e deixou tudo igual.

Sem perder o fôlego, o Bota se armou para dar o golpe e conseguiu. Em rápida troca de passes, Tiquinho achou Cuiabano, que ajeitou e soltou um chute cruzado. Rafael esticou o braço, mas nada pôde fazer, 2 a 1 e virada do Glorioso. Antes do intervalo, o time carioca até criou mais uma chance para marcar e foi através de Luiz Henrique. O atacante saiu em velocidade, porém Arboleda conseguiu atrapalhar a finalização e impediu o gol.

Segundo tempo com São Paulo superior

Com uma postura mais agressiva, o São Paulo empurrou o Botafogo para o campo de defesa e iniciou uma blitz. O plus na pressão veio com a entrada de Calleri. O Tricolor ficou aguerrido nas disputas individuais e chegou ao empate. Lucas Moura achou Ferreira, que disparou em velocidade e tocou na saída do goleiro, 2 a 2.

Depois de alcançar o empate, o Tricolor permaneceu no ataque em busca da virada e empilhou oportunidades. Na melhor delas, Luciano bateu prensado, a bola sobrou limpa com Ferreira, que chutou de primeira na entrada da pequena área e mandou para fora.

SÃO PAULO 2 X 2 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro-2024 – 19ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 24/7/2024 (quarta-feira)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Público: 52.244 pagantes

Renda: R$ 3.155.055,00

Gols: Lucas Moura, 5’/1°T (1-0); Tiquinho Soares, 10’/1°T (1-1); Cuiabano, 21’/1ºT (1-2); Ferreira, 14’/2ºT(2-2)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo e Lucas Moura; Luciano (Erick, 45/2ºT), Ferreira (Michel Ferreira, 37’/2ºT) e André Silva (Calleri, 11’/2ºT). Técnico: Maxi Cuberas.

BOTAFOGO: John Victor; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas (Allan, 27’/2ºT), Gregore (Igor Jorge, 19’/2ºT), Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 19’/2ºT) e Luiz Henrique; Savarino e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Lins (RS)

Cartões amarelos: Rafinha, Alan Franco, Luciano (SAO) Gregore, Marlon Freitas, Cuiabano (BOT)

Cartão vermelho: –

