Flamengo vence Vitória graças a um gol no último minuto

Um gol de muita qualidade de Arrascaeta e outro de Carlinhos, aos 44 da etapa final, valeram ao Flamengo a vitória por 2 a 1 sobre o Vitoria, nesta quarta-feira (24/7). O jogo no Barradão, em Salvador, mostrou um time carioca com altos e baixos diante de um rival que luta contra o rebaixamento e fez um jogo de raça, fazendo um gol com Everaldo e quase arrancando um ponto.

Com a vitória, o Flamengo foi aos 37 pontos, três atrás do líer Botafogo (que empatou com o São Paulo nesta quarta-feira no MorumBIS) e com um jogo a menos. O Vitória segue com 15 pontos, na zona de rebaixamento.

Arrascaeta faz golaço

Com Viña na lateral-esquerda, Leo Pereira na zaga e Allan no meio na vaga de Pulgar, o Flamengo teve muita dificuldade para encontrar espaços no ataque. O Vitória fechado na defesa, mas sem fazer marcação alta, conseguia sucesso. E quando atacava, buscava quase sempre Osvaldo pela esquerda, já que ele levava vantagem diante de Varela.

Assim, o primeiro tempo foi com pouquíssimos lances de perigo. Porém, um deles terminou em gol. Aos 38 minutos, Gerson, um dos melhores, ganhou na raça no meio de campo e lançou Arrascaeta. Aí, o uruguaio – que estava apagado – foi um espetáculo. Dominou, entrou na área saindo da marcação com um toque inteligente e mandou a bomba para fazer 1 a 0.

Flamengo vence com gol aos 44

O Flamengo chegou a ampliar com Fabrício Bruno num chute da entrada da área, aos seis minutos. Mas o VAR anulou pois na cobrança do escanteio que originou o tento, Arrascaeta escorregou e tocou levemente duas vezes na bola. Depois dos dez minutos, os cariocas recuaram muito e começaram a passar sufoco. E o Vitória teve tudo para empatar quando William Oliveira, desmarcado na pequena área, chutou por cima um cruzamento da esquerda.

O time carioca voltou a dominar, Luiz Araújo e Gabigol entraram. Contudo, aos 29, veio um lance-chave. Após escanteio cobrado por Arrascaeta, Viña cabeceou, mas o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, fez defesa milagrosa, quando metade da bola já estava dentro do gol. Este lance gerou contra-ataque. Zé Hugo foi lançado exatamente nas costas de Viña e cruzou para Everaldo ajeitar e empatar o jogo para explosão da torcida da casa.

Aos 39, Tite fez três alterações que deixaram o Flamengo com muitos atacantes. O time estava desorganizado, mas a sorte sorriu ao Rubro-Negro. Aos 44, o Vitória deu mole, a bola chegou em Gabigol e este lançou Carlinhos. O atacante, um dos três que entraram na reta final, ganhou na força de dois marcadores, entrou na área e chutou na saída de Lucas Arcanjo. 2 a 1. Assim, a ferro e fogo e não jogando grande futebol, o Mengo venceu mais uma fora de casa. Dessa forma, segue na cola do líder.

VITÓRIA 1X2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 19 ª rodada

Data e horário: 24/7/2024, 20h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK, 41’/2ºT); Ricardo Ryller (Zé Hugo, 15’/2ºT), Willian Oliveira (Jean Mota, 41’/2ºT) e Leo Naldy; Matheusinho, Osvaldo (Everaldo, 23’/2ºT) e Alerrandro (Lawan, 23’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas, 39’/2ºT); Allan (Matheus Gonçalves, 39’/2ºT), De la Cruz (Luiz Araújo, 23’/2ºT) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Carlinhos, 39’/2ºT) e Pedro (Gabigol, 23’/2ºT). Técnico: Tite.

Gols: Arrascaeta, 38’/1ºT (0-1); Everaldo, 29’/2ºT (1-1); Carlinhos, 44’/2ºT (1-2)

Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/FIFA)

Cartõs amarelos: Lucas Esteves (VIT); Luiz Aaújo (FLA

