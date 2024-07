Lucas Moura lamenta a falta de eficiência do São Paulo

ante deixa o MorumBIS frustrado com a falta de eficiência do Tricolor na igualdade contra o Botafogo - (crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Nesta quarta-feira (24), São Paulo e Botafogo empataram por 2 a 2, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No MorumBIS, o Tricolor até saiu em vantagem com Lucas Moura e cedeu a virada ao rival. No segundo tempo, Ferreira evitou o revés e o time da casa por muito pouco não saiu com a vitória, pois a falta de efetividade prejudicou o resultado final.

O camisa 7 Lucas Moura, que foi o melhor do São Paulo ao longo dos 90 minutos, entendeu que a sua equipe pecou na eficiência, principalmente na etapa final. De toda forma, mesmo sem os três pontos, não achou ruim o empate.

“Acho que tivemos mais volume no segundo tempo, chances mais claras. Mas futebol é eficiência. Enfrentamos uma grande equipe, bem montada. Jogo duro. Fica a dedicação e a entrega. Nunca é bom ficar fora, mas com a sequência de jogos, viagens, vamos ver pelo lado positivo, aproveitar para descansar”, declarou ao Premiere.

Agora, o São Paulo volta a campo no fim de semana para encarar o Fortaleza, na Arena Castelão. Com 32 pontos, o Tricolor esta na sexta posição do Campeonato Brasileiro.

