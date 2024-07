Auxiliar do São Paulo exalta time: ‘Fomos protagonistas’

Cuberas elogia atuação do São Paulo, principalmente na etapa final no empate contra o Botafogo, no MorumBIS - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Sem Luis Zubeldía, o São Paulo foi comandado diante do Botafogo pelo auxiliar Maxi Cuberas. Dentro de campo, um jogo eletrizante com quaro gols e empate por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva de imprensa, Cuberas elogiou a postura do time, principalmente por ter jogador bem na etapa final: “Fizemos um bom jogo, lindo espetáculo. Nos dois tempos tivemos o controle da partida, os dois times manejaram a bola, estatísticas foram favoráveis, empatamos sendo protagonistas”, afirmou Cuberas depois do duelo.

“Botafogo joga muito com transições, busca muito isso, tem jogadores rápidos, os extremos são rápidos, defende com quatro, mais dois volantes, busca a transição. Aproveitou no primeiro tempo com duas situações, com o pênalti e o segundo gol, mas depois, fomos a equipe que dominou o jogo”.

Com a igualdade em casa, o São Paulo chegou aos 32 pontos e parou na sexta colocação do Brasileiro. O próximo jogo será no sábado (27), diante do Fortaleza, na Arena Castelão. No primeiro encontro, o Leão conseguiu vencer na estreia do torneio nacional por 2 a 1.

