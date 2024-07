Arias marca no fim, e Fluminense vence Palmeiras no Maracanã

Com um gol de Arias na reta final do segundo tempo, o Fluminense derrotou por 1 a 0 o Palmeiras na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento da bola na rede, aos 41 minutos, o jogo estava deixando muito a desejar por conta da intensa disputa e poucas chances claras.

O resultado leva o Tricolor carioca a 14 pontos, mas o time ainda segue em penúltimo na tabela, na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Verdão estaciona nos 36 pontos e perde a vice-liderança para o Flamengo, que chegou a 37 somados. O líder Botafogo soma 40.

Primeiro tempo

Os times fizeram uma primeira etapa bem abaixo do esperado no Maracanã. Enquanto o Fluminense teve a posse e foi melhor no começo do jogo, o Palmeiras levou perigo nos contragolpes. A melhores oportunidades do donos da casa foram com Marquinhos, que pecou nos arremates. Os visitantes assustaram na bola parada e em arrancadas pelos flancos, em especial com Vanderlan, que parou no goleiro Fábio. Mas faltou criatividade ao Verdão, embora tenha se comportado bem no setor defensivo. O jogo ficou mais truncado após as chances das equipes.

Segundo tempo

O equilíbrio continuou na volta do intervalo. As equipes mantiveram uma forte marcação e, com isso, tiveram poucas chances claras. O Fluminense, discretamente melhor, esteve mais presente no campo ofensivo, enquanto o Palmeiras se armava para dar o bote. Faltava, porém, criatividade para as equipes superarem as defesas adversárias. Até que, aos 41 minutos, o estreante Serna – entrou na segunda etapa – fez ótima jogada pela esquerda, cruzou rasteiro, e Arias finalizou de canhota de primeira para assegurar a segunda vitória seguida tricolor no campeonato.

FLUMINENSE 1×0 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 24/7/2024 (quarta-feira)

Público: 51.375 presentes

Renda: R$ 1.874.787,50

Gol: Arias, 41′/2ºT (1-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato, 23′/2ºT) e PH Ganso (Marcelo, 23′/2ºT); Marquinhos (Serna, intervalo), Arias e Cano (Kauã Elias, 10′/2ºT). Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno (Richard Ríos, intervalo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino, intervalo); Felipe Anderson (Lázaro, 32′/2ºT), Dudu (Maurício, 20′/2ºT) e Flaco López (Rony, 9′/2ºT). Técnico: João Martins (auxiliar).

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Thiago Santos, Ganso (FLU); Zé Rafael, Gómez, Veiga (PAL)

Cartão vermelho: –

