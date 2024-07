Brasil bate a Espanha e mantém saldo positivo em estreias no handebol

Paris — Quando o assunto é estreia em Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira feminina de handebol não amarela. A prova disso está na vitória da equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha sobre a Espanha, por 29 x 18, nesta quinta-feira (27/7), no debute pelo Grupo B, na Arena 6 Paris Sul, na capital francesa.



Das sete participações no torneio feminino de handebol olímpico, somente em uma o Brasil estreou com tropeço no primeiro jogo da campanha, em Pequim-2008, com a derrota por 24 x 22 para a Alemanha. Em Tóquio-2020, empatou por 24 x 24 com o Comitê Olímpico Russo (ROC). Quatro anos antes, fez o dever de casa contra a Noruega, então atual campeã olímpica. Na versão de Londres-2012, superou a Croácia. Em Atenas-2004 e Sydney-2000, não aliviou para as anfitriãs Grécia e Austrália, respectivamente.

A Seleção foi superior à Espanha durante os dois tempos. Embora tenha sido derrotada pelas europeias no último jogo da fase de grupos do Mundial em dezembro de 2023, não se intimidou e controlou as ações. A principal via ofensiva foi a armadora Bruna de Paula, campeã da Champions League com Gyori Audi ETO KC, da Hungria, com seis gols em nove investidas.

A torcida também foi providencial no início positivo. Torcedores brasileiros eram maioria em relação aos espanhóis e fizeram muito barulho desde a execução do Hino Nacional. Gritos de “defesa, defesa” embalaram a goleira Gabriela Moreschi na função de paredão, com intervenções de alto grau de dificuldade em 14 de 31 arremates.

Caçula entre as convocadas da Seleção, a armadora brasiliense Kelly Rosa, de 20 anos, entrou no decorrer da partida, estreou em Jogos Olímpicos e colaborou para a manutenção da vantagem.

Com a vitória, a Seleção Brasileira está entre as líderes do Grupo B. O próximo desafio será no domingo (28/7), às 4h (de Brasília), contra a Hungria. As húngaras encaram a França nesta quinta-feira, às 15h. Na abertura dos trabalhos da chave, os Países Baixos superaram Angola por 34 x 31. O handebol feminino olímpico é disputado por 12 países, divididos em dois com seis cada, adversários em turno único. As quatro melhores equipes avançam às quartas de final.

A Seleção confirma o bom desempenho em estreias olímpicas, são cinco vitórias, um empate e uma derrota (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A modalidade

O handebol feminino é disputado entre duas equipes com sete jogadoras cada, em quadra coberta de 40m de comprimento por 20m de largura. A regra prevê que as atletas deem, no máximo, três passos sem driblar e segurar a bola por até três segundos. Sai vitoriosa a equipe com maior número de gols em dois tempos de trinta minutos.

A estreia da modalidade foi nos Jogos de Berlim-1936, somente com a disputa masculina, vencida pelos donos da casa. O retorno ao programa foi na Alemanha, em Munique-1972, com o título da Iugoslávia. A versão feminina do handebol entrou no cronograma do megaevento na edição de Montreal-1976, quando a antiga União Soviética acumulou os ouros com os homens e com as mulheres.