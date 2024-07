Santos confirma lesão e Giuliano volta a desfalcar a equipe

O Santos confirmou que o meia Giuliano sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e será desfalque nas próximas partidas. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Coritiba, na última segunda (22), na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe não dá previsão de retorno.

“Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Giuliano acabou sendo avaliado pelo Departamento Médico do Clube e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, em local muito próximo à contusão anterior. Ele já iniciou tratamento no CEPRAF e não há previsão, por ora, para reintegração, ficando na recuperação até que reúna condições plenas para poder jogar da forma e intensidade que vem atuando”, diz a nota.

Aliás, a temporada de Giuliano vem sendo marcada por muitas lesões. Até aqui, o Santos disputou 33 partidas na temporada e o meia esteve presente em 22 delas. Ou seja, ele perdeu um terço dos embates em 2024. Além disso, somente em oito oportunidades conseguiu atuar por 90 minutos.

Contudo, quando está em campo, Giuliano consegue mostrar o quanto é importante. Afinal, já são sete gols marcados, número que o coloca como artilheiro da equipe na temporada empatado com Guilherme. Ele também deu três assistências.

Assim, o objetivo do Peixe agora é recuperar em definitivo o seu meio-campista para que ele consiga engatar uma sequência. Na ausência de Giuliano, Serginho deve ganhar oportunidades no time titular de Fábio Carille.

