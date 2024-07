Al-Ittihad anuncia Diaby, segundo jogador mais caro da liga saudita

O Al-Ittihad foi ao mercado para rivalizar com Al-Hilal e Al-Nassr na próxima temporada. Assim, o time de Benzema anunciou, nesta quarta-feira (24), a contratação do atacante Moussa Diaby, de 25 anos. De acordo com a imprensa, o clube saudita pagou € 60 milhões (R$ 368 milhões) ao Aston Villa pelo atleta.

Dessa forma, ele se torna o segundo jogador mais caro da história da liga saudita. O ponta fica ao lado do meia luso-brasileiro Otávio, do Al-Nassr, e do atacante brasileiro Malcom, do Al-Hilal, que também se transferiram para seus respectivos clubes por € 60 milhões.

Quem lidera o ranking é Neymar, que saiu do PSG para o Al-Hilal por € 90 milhões. Nomes como Benzema, Cristiano Ronaldo e Kanté, por exemplo, chegaram à Arábia Saudita sem custos pela transferência e não entram na lista. Por outro lado, possuem altos valores de salários e bônus pelo contrato.

“Estou animado de ingressar no Al-Ittihad e fazer parte de um projeto que visa construir um time forte, que reflete a rica história e os valores do clube. Não vejo a hora de colaborar com meus colegas e alcançar vitórias para dar alegria à torcida”, disse Diaby.

???? ???????? pic.twitter.com/A8NzyLTH4N — Ittihad Club (@ittihad_en) July 24, 2024

Revelado pelo PSG, o jogador teve uma passagem pelo Crotone no início da carreira, mas logo acertou com o Bayer Leverkusen. Depois de se destacar pelo clube alemão, chegou ao Aston Villa por € 55 milhões, quando fez 10 gols e nove assistências em 54 jogos na temporada. Pela seleção francesa, tem 11 jogos, mas ficou de fora da última Eurocopa.

