Após confusão contra Marrocos nos Jogos Olímpicos, Argentina envia ofício à Fifa

contesta a segurança após caos na estreia da equipe nos Jogos de Paris. Duelo teve gol anulado pelo VAR após 2h de interrupção - (crédito: Foto: Arnaud Finistre/AFP via Getty Images)

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) enviou uma reclamação oficial para o Comitê Disciplinar da Fifa, contestando os acontecimentos do duelo contra o Marrocos, na estreia das equipes nos Jogos Olímpicos. O principal ponto de protesto dos argentinos foi a segurança e a invasão de torcedores na reta final da partida.

“A Associação do Futebol Argentino (AFA) informa que, devido aos acontecimentos de conhecimento público ocorridos hoje no jogo entre a nossa Seleção Sub-23 e a sua similar de Marrocos, foi apresentada uma reclamação formal ao Comitê Disciplinar da FIFA para que sejam tomadas as medidas regulamentares necessárias para um evento de tamanha gravidade”, diz a nota.

Afinal, a AFA reclama muito da segurança em Paris. Após o segundo gol da Argentina, no embate contra Marrocos, muitos torcedores invadiram o campo em forma de protesto. Outros objetos também acabaram sendo atirados dentro do gramado em direção aos jogadores sul-americanos.

Após a partida, o técnico da Argentina, Javier Mascherano, subiu o tom e aumentou as reclamações. O treinador revelou que o meia Thiago Almada, do Botafogo, teve seus pertences roubados durante um treino realizado nas vésperas do confronto. Agora, a AFA aguarda uma resposta da Fifa para saber se alguma providência será tomada.

A confusão entre Argentina x Marrocos

Logo no primeiro dia de Jogos Olímpicos, Argentina e Marrocos roubaram a cena com uma grande polêmica. Afinal, o jogo se encaminhava para uma vitória africana por 2 a 1, quando aos 60 minutos do segundo tempo, os sul-americanos conseguiram o empate.

O lance gerou revolta dos torcedores marroquinos, que eram maioria no estádio. As invasões de campo e os objetos atirados forçaram as duas seleções a deixarem o gramado e irem para os vestiários. Contudo, a arbitragem não havia sinalizado o final do jogo e, após quase duas horas, decidiu retomar a partida e anular o gol argentino por impedimento.

Assim, a partida acabou sendo retomada com o placar indicando 2 a 1 para Marrocos. Por fim, os africanos conseguiram segurar a vantagem nos três minutos finais e estrearam com vitória.

