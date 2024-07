Comemoração efusiva de Gabigol e Tite viraliza e empolga torcedores do Flamengo

ante entrou na segunda etapa e serviu de garçom para Carlinhos, aos 44 minutos do segundo tempo, para garantir vitória do Rubro-Negro - (crédito: Foto: Reprodução)

O triunfo do Flamengo sobre o Vitória, por 2 a 1, também ficou marcado pela comemoração efusiva de Gabigol com Tite. Logo após servir de garçom para Carlinhos, o camisa 99 correu em direção ao técnico e os dois trocaram abraços à beira do gramado. O momento, inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais.

Vídeos do abraço entre Gabigol e Tite, protagonistas de uma relação de altos e baixos, empolgou torcedores do Flamengo nas redes sociais. Os rubro-negros passaram a vislumbrar um futuro vitorioso para dupla e principalmente a permanência do ídolo – que passa por imbróglios nas tratativas por renovação.

“Todos nós estávamos esperando por esse momento. Sem rinhas, porém jogando em prol do Flamengo. Sem frieza ou algo pensado. Só energia, calor do jogo que se tornou decisão novamente. Ele (Gabigol) fica”, escreveu um torcedor.

Repercussão nas redes sociais

Para os amantes de futebol pode ter sido apenas uma comemoração, mas para o rubro-negro esse abraço diz muito mais. Torcedores entendem que a troca entre Gabigol e Tite pode ser um sinal de ‘paz’ na relação, que pode render mais minutagem ao camisa 99. Outros interpretaram a situação como mais um degrau na possível renovação do ídolo com o Flamengo.

Renovação de Gabigol

Os desejos pela permanência de Gabigol aumentaram consideravelmente nas redes sociais após os últimos jogos. Isso porque Gabriel Barbosa participou diretamente de dois gols do Flamengo nas três partidas que esteve em campo desde que retornou aos gramados. Fez o gol da vitória contra o Criciúma e contribuiu com uma bela assistência para o triunfo da noite de quarta-feira (24).

O nome do camisa 99 permaneceu entre os assuntos do momento do X até a manhã desta quinta-feira (25), com muitos pedidos por renovação. A evolução do atleta dentro de campo também tem ganhado reconhecimento dos rubro-negros.

“Quem tem que sair do Flamengo no final do ano são Rodolfo Landim, Marcos Braz e sua trupe. Gabigol está dando mostrar que não morreu o futebol e vai dar a volta por cima. Enfim, não se entrega um ídolo histórico aos 27 anos de bandeja para um dos principais rivais nacionais hoje”, disse Caio Lopes, torcedor do clube.

Ainda não há definição sobre o futuro de Gabigol, mas sabe-se que o atacante permanecerá no Flamengo até o fim do contrato, em dezembro. Segundo Rodolfo Landim, presidente do clube, a proposta por um ano de renovação ainda está na mesa e só depende do jogador. O atleta, por sua vez, não concorda com as condições apresentadas pela diretoria e avalia os próximos passos da carreira.

