São Paulo prega cautela, mas quer contar com Marcos Antônio em breve

Anunciado como novo reforço do São Paulo na terça-feira (23/7), o volante Marcos Antônio não vê a hora de fazer sua estreia oficial pelo seu novo clube. Ele esteve no MorumBIS nesta quarta (24), para acompanhar o duelo contra o Botafogo. Contudo, sua primeira partida ainda deve demorar mais um pouco para acontecer.

O jogador ainda não teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, ele precisa estar registrado para poder ser relacionado por Zubeldía. Contudo, Marcos Antônio ainda deve aprimorar sua forma física antes de estrear. Afinal, o volante não entra em campo desde 24 de abril, quando jogou pelo PAOK na Liga Grega. Desde então, vem cuidando de sua forma por conta própria.

Desde que chegou, Marcos Antônio participou de dois treinamentos com os preparadores do São Paulo, ainda sem integrar trabalhos com bola no campo. A comissão técnica disse que o jogador será integrado a rotina do elenco aos poucos.

“Marcos fez sua primeira sessão de treinos, segue treinando, trabalhando, vamos seguir readaptando para ver em que condições ele se encontra. Está com o grupo, vamos ver as condições, se pode reforçar a equipe, aí tomaremos essa decisão”, disse Maxi Cuberas, após o jogo contra o Botafogo.

São Paulo vê necessidade para estreia de Marcos Antônio

Entretanto, a necessidade pode fazer com que o Tricolor acelere sua estreia. Isso porque Marcos Antônio chegou para substituir Alisson, que fraturou o tornozelo direito, passou por cirurgia e só volta na próxima temporada. No momento, Bobadilla vem fazendo a função de segundo volante, mas não tem as mesmas características dos outros dois companheiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.