Alvo do Corinthians é investigado por suspeita de estupro no México

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MARCH 12: Brian Rodríguez #17 of Los Angeles FC reacts after a shot on goal against Inter Miami CF during the second half at DRV PNK Stadium on March 12, 2022 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Michael Reaves/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

Alvo do Corinthians para o restante da temporada, o atacante Brian Rodriguez é investigado por suspeita de estupro a uma mulher, no México, em maio deste ano. Segundo veículos de imprensa mexicanos o jogador e mais dois amigos, estão sendo acusados de violação sexual e também abuso de confiança por uma mulher.

Em depoimento, a mulher teria aceitado estar com o jogador em um imóvel no bairro de Colonia Pedregal del Lago, na Cidade do México. Contudo, no decorrer do encontro, o atacante teria autorizado a entrada de outros dois amigos. Algo que foi prontamente recusado pela vítima.

Após o caso se tornar público, Brian Rodriguez utilizou as redes sociais para negar as denúncias. O atleta disse que seus advogados estavam trabalhando para defender seus direitos. Contudo, pouco tempo depois, a publicação acabou excluída. Aliás, nos dias seguintes, ele viajou para os Estados Unidos, onde defendeu o Uruguai na Copa América.

Os números de Brian Rodriguez, alvo do Corinthians

Brian Rodríguez joga na ponta esquerda. Contudo, na última temporada, ele alternou entre a reserva e a vaga de titular do América do México, tendo disputado 40 partidas, com nove gols marcados e quatro assistências. Além disso, ele tem 24 jogos pela seleção uruguaia e quatro gols marcados.

Com passagens por Peñarol, Los Angeles FC e Almería, Brian Rodríguez chegou ao América do México em 2022. O clube, aliás, mexicano pagou US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) pelo jogador na época. O atleta se tornou um dos alvos do Corinthians nesta janela e chegaria como uma contratação de peso no futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.