Grêmio deve ter desfalque de última hora no meio de campo

nte Dodi, que brigava por espaço no time titular do Imortal no duelo com o Corinthians, na vaga de Carballo sentiu desconforto muscular - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O técnico Renato Gaúcho deve ter que mudar seu planejamento para a partida com o Corinthians, nesta quinta-feira (25). Isso porque o volante Dodi deve ser desfalque por desconforto muscular, segundo informação da “Rádio Gaúcha”. Ele era uma opção para o time titular, especificamente para substituir Carballo, que cumprirá suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo.

O meio-campista chegou a viajar com a delegação para São Paulo, mas não se recuperou a tempo. A última vez que atuou foi no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, quando saiu do banco de reservas. Assim, com a sua ausência, a tendência é a de que Pepê volte aos 11 iniciais para preencher esta lacuna. Renato ainda tem uma dúvida exatamente no meio de campo entre Edenílson e Nathan. No mesmo setor, quem deve voltar a ser titular é Cristaldo, que se recuperou de lesão. Além disso, o zagueiro Jemerson, que foi contratado em maio, porém passava por problemas físicos. Ele estava regularizado há duas semanas e provavelmente fará a sua estreia contra o Timão.

Assim, a provável equipe inicial do Imortal é: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenílson (Nathan); Pavón, Soteldo e Cristaldo.

Panorama do Grêmio no Campeonato Brasileiro

O Tricolor Gaúcho enfrenta o Corinthians, nesta quinta-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A. O chileno Aravena, contratado recentemente, deve ficar de fora da partida, pois necessitar aprimorar seu condicionamento físico. Vale relembrar que o Grêmio está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, mas com quatro jogos a menos até o momento.

Com relação ao atacante Braithwaite, o Imortal planeja contar com ele, a partir do 31 de julho, quando volta a enfrentar o Coringão. Entretanto, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como é uma negociação internacional, será necessário resolver ainda alguns detalhes burocráticos. Braithwaite é uma das quatro contratações do Tricolor Gaúcho nesta segunda janela de transferências de 2024. Além dele, o clube fechou com o meio-campista colombiano Monsalve, bem como os atacantes chileno Aravena e o uruguaio Matías Arezo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.