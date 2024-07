Fluminense fica perto de vender joia da base ao Watford (ING)

O Fluminense está próximo de acertar mais uma venda de um garoto oriundo de Xerém. Afinal, o zagueiro Kayky Almeida, joia da base e da seleção brasileira sub-20, está de malas prontas para acertar com o Watford (ING).

O acordo, porém, ainda não está finalizado. Mas a conversa entre brasileiros e ingleses evoluiu, com o contrato provavelmente sendo assinado ainda essa semana. A informação é do jornalista Victor Lessa.

LEIA MAIS: Marcelo e Thiago Silva voltam a atuar juntos pelo Fluminense após quase 18 anos

Na base do Fluminense desde 2019, Kayky estreou como profissional na segunda rodada do Campeonato Carioca deste ano, contra a Portuguesa. Ele deixou o banco já nos acréscimos, participando de apenas um minuto em campo.

Em junho, Kayky, de 19 anos, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para semana de treinos, visando a preparação para o Sul-Americano do Peru, em janeiro de 2025. Pela categoria sub-20 do Flu, ele tem 18 jogos na temporada, com dois gols marcados.

Fluminense e Watford: relação positiva

Kayky Almeida não é a primeira transferência direta entre Fluminense e Watford. Antes dele, outros dois atacantes deixaram as Laranjeiras rumo ao time inglês. Richarlison, em 2017, e João Pedro, em 2020.

Já o atacante Matheus Martins tem situação diferente. Ele chegou a vestir as cores do Watford, mas deixou o Fluminense rumo à Udinese (ITA). O time italiano, por sua vez, emprestou o ponta ao time inglês. Ele, aliás, está prestes a voltar ao Rio de Janeiro, mas para defender o Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.