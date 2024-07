Olheiros de clubes europeus vão ao Morumbis avaliar Cuiabano

Cuiabano vem chamando a atenção do futebol europeu. O lateral está em ótima fase pelo Botafogo e pode receber alguma proposta em breve. Na partida contra o São Paulo, no Morumbis, na última quarta-feira (24), olheiros de clube do Velho Continente foram avaliar o jogador.

Observadores de clubes da Ligue 1, da França, e da Premier League, da Inglaterra, viram mais uma boa atuação do lateral, que ainda marcou um belo gol no empate por 2 a 2. Ele fez o segundo após uma boa jogada, que começou com ele mesmo no meio de campo e após troca de passes, recebeu na entrada da área de Tiquinho Soares e finalizou cruzado.

O lateral de 21 anos está na mira de alguns clubes, mas o Botafogo não pretende negociá-lo. O clube carioca vê potencial no jogador e tem planos para ele. Dessa forma, a ideia é que Cuiabano fique no clube carioca por pelo menos um ano e se transforme em um ”jogador de seleção”.

Com contrato até o final de 2027, espera-se, portanto, que ele chegue a esse objetivo ou atuando pelo Alvinegro ou em algum dos clubes da holding de John Textor. O jogador chegou ao time em abril deste ano e custou apenas R$ 7 milhões aos cofres do clube carioca.

Cuiabano soma 15 jogos pelo Botafogo neste período. Por sua vez, o lateral já participou de seis gols nesta temporada pelo time carioca: marcou três e contribuiu com outras três assistências até o momento. No entanto, ele é desfalque para partida contra o Cruzeiro. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

