Jogador revela nova terceira camisa do City acidentalmente

Durante este período do futebol europeu, é comum que muitos clubes revelem os novos uniformes alternativos para a próxima temporada, mas, no caso do Manchester City, isso não aconteceu conforme o planejado. Nesta quinta-feira, um dia antes da data oficial, o jogador Oscar Bobb acidentalmente publicou nas redes sociais a terceira camisa do clube para 2024/25 e apagou a postagem logo em seguida.

No entanto, o vacilo do jogador acabou sendo suficiente para os torcedores captarem as imagens nas redes sociais e, consequentemente, circularem ao redor do mundo.

Mesmo com o uniforme já exposto, o City vai esperar até sexta-feira (26) para oficializar o lançamento.

