Athletico x Cerro Porteño, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Athletico e Cerro Porteño decidem vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024 no duelo de volta do confronto pelos Playoffs. A definição acontece nessa quinta-feira, 25/7, na Ligga Arena a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como na ida foi 1 a 1, em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis. O vencedor irá enfrentar o Belgrano, da Aregentina, na próxima fase da competição. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 20h, com um esquenta com todas as informações desta partida. E assim que a bola rolar, João Delfino estará na narração.