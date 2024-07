Corinthians x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

asa, Paulistas tentam se afastar da zona de rebaixamento; gremistas estão no Z4, mas podem sair da zona da confusão se vencer - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Corinthians e Grêmio duelam nesta quinta-feira (25/7), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileiro. A partida marca duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Timão conseguiu respirar na tabela após vencer duas partidas seguidas e está com 18 pontos, três a mais que o primeiro time dentro do Z4. Já o Imortal está na 18ª posição, com 15 pontos e pode deixar a zona de descenso em caso de triunfo fora de casa. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida e a sua Jornalda Esportiva começa às 18h30, sob o comando e a narração de Marcus Cassino.

Marcus Cassino está com a narração. Além dele, Paulo Carvalho fará os comentários e as reportagens estão com Bruno Nunes. Não deixe de acompanhar este clássico brasileiro com a Voz do Esporte.

