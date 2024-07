Arbitragem entre Vasco e 777 Partners é interrompida por 90 dias

Vasco, 777 Partners e A-CAP entraram, em comum acordo, com o pedido de suspensão da Arbitragem, que estava programada para acontecer na câmara da FGV, pelo período de 90 dias. O objetivo da Arbitragem era resolver os problemas entre as partes, como previsto em contrato.

O pedido ocorre cinco depois de pedido semelhante – pela suspensão da ação na Justiça contra a 777, também por 90 dias. Tal ação, feita pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a retomada do controle da SAF ao associativo do Vasco.

LEIA MAIS: Chegada de Coutinho impulsiona, e Vasco chega aos 55 mil sócios

A motivação deste novo pedido é indício de que a A-CAP, seguradora que controla a 777 Partners, busca solução para vender a SAF cruz-maltina, visando respirar financeiramente em meio à crise da empresa norte-americana. As informações são do “ge”, em publicação desta quinta-feira (25).

A Arbitragem estava, dessa forma, na fase de escolha dos três árbitros. Vasco e 777 já haviam indicado seus árbitros, aliás, faltando somente a opção pelo terceiro, que deveria ser em comum acordo. Enquanto o Cruz-Maltino optara pela advogada Ana Tereza Basílio, os norte-americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.