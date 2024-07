Cristiano Ronaldo compra parte de empresa espanhola

O português Cristiano Ronaldo comprou parte do capital da subsidiária espanhola da Vista Alegre, fabricante de porcelana e cerâmicas. O astro do Al-Ittihad adquiriu 30% do negócio da marca, presente em lojas próprias de cidades como Madrid e Barcelona.

O negócio foi anunciado por meio de uma nota, que detalhe a parcela da empresa negociada com o jogador.

“Tal como anunciado aquando da aquisição da participação de 10% na VAA — Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A., Cristiano Ronaldo concretizou a 12 de julho, através da CR7, SA, a aquisição de 30% do capital da VA Vista Alegre España, S.A.”, diz a nota.

Fernando Campos Nunes, fundador e acionista do Grupo Visabeira, que agrega a Vista Alegre em seu conjunto de empresas, ressaltou a importância de ter um nome como Cristiano Ronaldo entre seus sócios.

“A entrada no capital da VA Vista Alegre España, S.A., por parte de Cristiano Ronaldo tem um impacto fantástico na sociedade espanhola e irá tonificar a operação da marca no país, que já representa o terceiro mercado mais relevante em termos de mercado externo”, comentou Campos.

Cristiano Ronaldo investe no pós-carreira

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo se aproxima do fim de sua carreira como jogador. O investimento na subsidiária espanhola é mais um exemplo da preocupação do português com o fim de expandir seu futuro fora de campo. Ainda que receba um salário anual de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) no Al Nassr, o português não se priva de buscar mais renda. Mansões, hotéis de luxo e outros empreendimentos fazem parte do cada vez mais relevante e competitivo lado empresarial do astro.

