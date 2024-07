Bordeaux declara falência e jogadores ficam livres no mercado

Mais um capítulo triste na história do Bordeaux. O clube decretou falência nesta quinta-feira (25) e decidiu renunciar ao seu status profissional, conquistado em 1937. Com isso, todos os contratos profissionais serão rescindidos, e os jogadores ficarão livres no mercado. Além disso, o centro de treinamento vai ficar fechado e cerca de 70 jovens podem acabar sem clube, de acordo com a imprensa francesa.

A Liga Francesa (LFP) já havia anunciado a despromoção do clube para a terceira divisão da França, devido ao não cumprimento das regras de fair play financeiro. O clube prometeu recorrer da decisão, mas desistiu por não conseguir encontrar um comprador.

Dessa maneira, é o fim de uma era para o Girondins de Bordeaux, que foi campeão Francês em seis oportunidades, a última em 2008/2009. Na temporada passada, o clube terminou na 12ª posição da Ligue 2, a segunda divisão do futebol da França.

