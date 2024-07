Hulk faz aniversário e segue em busca de marcas históricas

Atacante do Atlético, Hulk completa, nesta quinta-feira (25), 38 anos de vida. Em sua quarta temporada com a camisa do Galo, o jogador segue em busca de recordes históricos.

Atualmente, Hulk mira uma nova marca. Ele é o quarto jogador do Atlético com mais gols na história do Campeonato Brasileiro, com 51 bolas nas redes. A expectativa é que em breve ele chegue à terceira colocação. Afinal, Guilherme tem apenas quatro gols a mais que o atual camisa 7. O líder é Reinaldo, com 89.

No entanto, desde sua chegada em 2021, nenhum jogador marcou mais gols em Brasileiros no período. São 51 no total. Vale lembrar, no último domingo o atacante marcou os dois da vitória do time mineiro sobre o Vasco por 2 a 0.

Hulk, todavia, tem outras marcas interessantes. Por exemplo: ele é o maior artilheiro do clube na Copa Libertadores, com 16 gols; maior artilheiro no Novo Mineirão, com 51 gols; único atleta da história do Galo a ser o maior goleador do Campeonato Mineiro por três anos consecutivos; e segundo maior artilheiro do time alvinegro no século XXI, com 108 gols.

Fim da fila

Hulk também foi um dos grandes responsáveis por tirar o Atlético de uma longa fila em busca de uma taça do Campeonato Brasileiro. Em 2021, em histórica campanha, ele ajudou na conquista da competição nacional, além de levar também a Copa do Brasil naquele ano. O camisa 7 ainda conquistou a Supercopa do Brasil em 2022 e quatro campeonatos mineiros (2021, 2022, 2023 e 2024).

