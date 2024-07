Wanda Nara eleva a temperatura com foto ousada

Após passar dias com suas filhas no Brasil, Wanda Nara seguiu para os Estados Unidos após um breve retorno para a Argentina. A empresária está em Miami, nos Estados Unidos, onde segue desfrutando de suas férias.

Em foto publicada em sua conta no Instagram, Wanda exibiu o bronzeado adquirido como resultado do dia de sol na praia americana. Mas não apenas, pois a modelo estava sem a parte de cima e escondendo os seios.

“O sol está forte. Isso porque uso muito protetor”, destacou na legenda da postagem.

No início da semana, a argentina registrou momentos de sua passagem pelo Brasil. Sem especificar os locais que visitou, Wanda, recém separada do jogador Mauro Icardi, publicou fotos de biquíni em locais de praia e passeios com suas filhas Francesca e Isabela, da relação com o agora ex. Aparentemente, as fotos foram feitas em locais no Rio de Janeiro.

Relação conturbada entre Wanda e Icardi e traição a Maxi López



Wanda e Icardi anunciaram o fim do casamento no início do mês. Eles estavam juntos desde 2013, entre idas e vidas. A relação teve início ao mesmo tempo em que a influenciadora era casada com Maxi López, com quem tem três filhos (Valentino, Constantino e Benedicto). Na época, o caso ganhou os holofotes tanto na Itália, onde os jogadores eram companheiros de clube, quanto na Argentina

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.