Jogos Olímpicos: cerimônia de abertura acontece nesta sexta com desfile no Sena

A cidade de Paris irá concentrar os olhos do mundo inteiro nesta sexta-feira, 26/7, com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A festa do esporte, marcada para começar às 14h (de Brasília), acontece pela primeira vez fora de um estádio, em local aberto para o público e com acesso gratuito.

A cerimônia terá como endereço o Rio Sena, um dos mais famosos cartões postais da capital francesa. As 205 delegações presentes aos Jogos Olímpicos irão desfilar em barcos pelas águas que banham Paris. De acordo com o comitê organizador do evento, 85 embarcações irão conduzir os atletas por um trajeto de 6 km. Para os espectadores não perderem nada, mais de 80 telões estarão posicionadas em diversos pontos regisrando os detalhes da confraternização.

O desfile começa às 14h30 na ponte Austerlitz (batizada em homenagem a uma das mais famosas batalhas da era napoleônica) e tem como ponto final o Trocadéro, outro espaço turístico parisiense e que irá sediar shows e festividades finais da cerimônia. Em suma, o trajeto passará por pontos icônicos da Cidade Luz. Apenas na parte inferior da ponte o acesso será por bilhetes pagos.

Ordem das delegações

Por tradição, o desfile é aberto pela delegação da Grécia, pois o país é berço dos Jogos na antiguidade e sede da primeira edição na era moderna. O jogador de basquete Giannis Antetokounmpo, que atua na NBA pelo Milwaukee Bucks, e a corredora Antigoni Drisbioti serão os porta-bandeiras do país. Na sequência, passará a Equipe Olímpica de Refugiados, composta por 36 atletas.

A anfitriã França encerra o desfile liderada pela corredora Mélina Robert-Michon e o nadador Florent Manaudou. Os outros países cumprirão o trajeto pelo Rio Sena por ordem alfabética.

Porta-bandeiras do Brasil nos Jogos Olímpicos

Na última segunda-feira, 22/7, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou o casal de porta-bandeiras do país na cerimônia. O canoísta Isaquias Queiroz e a jogadora de rugby de sete Raquel Kochhann foram os escolhidos.

Com quatro medalhas olímpicas (um ouro, duas pratas e um bronze), Isaquias Queiroz pode se tornar em Paris o atleta brasileiro que mais subiu ao pódio olímpico – está a uma conquista dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Em suma, se subir ao pódio nas duas provas que disputará ele irá se isolar na liderança.

Raquel Kochhann é capitã da Seleção Brasileira de rugby de sete e tem uma bonita história de superação. Em 2020, a atleta recebeu o diagnóstico de câncer de mama e precisou passou por uma mastectomia (cirurgia de remoção da mama). Curada, ela voltou para o esporte a fim de disputar pela terceira vez os Jogos Olímpicos.

