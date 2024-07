Lisca é o favorito para o assumir o comando do Coritiba

O Coritiba corre contra o tempo para anunciar o novo técnico para o lugar de Fábio Matias. O nome preferido da diretoria é o de Lisca. O treinador tem o perfil que atende às necessidades do Coxa no atual momento, segundo os dirigentes: experiência e perfil de liderança.

O clube quer anunciar o novo comandante até esta sexta-feira (26), véspera da partida contra a Chapecoense, no Couto Pereira, pela 18ª rodada da Série B. A diretoria deseja que o técnico que for contratado fique, ao menos, ao lado do auxiliar Guilherme Bossle à beira do campo, já ajudando com algumas instruções.

Lisca começou a carreira na base do Inter. Todavia, ganhou projeção no Juventude, em 2013. O treinador passou por clubes como Náutico, Ceará, América-MG, Vasco, Sport, Santos e Avaí. A última equipe comandada por ele foi o Vila Nova, no ano passado, onde ficou apenas quatro partidas.

Quem esteve cotado para assumir o Coritiba foi Vagner Mancini. Contudo, o treinador assumiu recentemente o Atlético-GO, da elite do Campeonato Brasileiro, após deixar o Ceará. Dessa maneira, a liberação para acertar com o Coxa é bastante improvável.

Na noite de terça-feira, a diretoria do Coritiba decidiu demitir Fábio Matias, que ficou apenas oito jogos no cargo de treinador. No entanto, o retrospecto foi bem abaixo das expectativas: apenas uma vitória e 25% de aproveitamento.

Fábio Matias deixou o clube após goleada por 4 a 0 para o Santos, na última segunda-feira (22), na Vila Belmiro. O Peixe foi amplamente superior e dominou a partida do início ao fim. O Coxa está na 15ª colocação, com 20 pontos, a dois da zona do rebaixamento.

