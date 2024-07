Lamine Yamal causa alvoroço em fãs durante passeio

O jovem Lamine Yamal começa a sentir o peso de ser um dos principais jogadores de seu país aos 17 anos. A joia do Barcelona, que brilhou no título da Espanha na Eurocopa, causou um grande alvoroço entre os fãs presentes na cidade de Marbella, na Espanha.

O atacante, que curte férias no local, foi cercado por pelo público antes de entrar em um veículo. Os seguranças presentes tiveram trabalho para conter a euforia dos fãs.

Em outro registro, Yamal aparece dentro de um ônibus no aeroporto de Marbella. Mesmo com semblante cansado e isolado, o jogador atendeu à solicitações para fotos.

Confira os fãs com Yamal:

Lamine Yamal à Marbella aussi.. ???? pic.twitter.com/D9JVeIohQu — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) July 25, 2024

Looks like Lamine Yamal is getting tired already???? pic.twitter.com/1lSvmoP2gr — Berneese (@the_berneese_) July 25, 2024





Quem é Lamine Yamal?

Lamine Yamal fez sua primeira aparição no Barcelona aos 15 anos e 290 dias, em abril de 2023. Ele se tornou o mais jovem a estrear pelo clube no século e também o mais jovem a atuar pela equipe no Campeonato Espanhol. Também virou o segundo mais jovem a atuar pela equipe em toda a história.

Pela Espanha, Yamal fez sua estreia em setembro de 2023, aos 16 anos e 57 dias. Se tornou o mais jovem a entrar em campo e a marcar pela equipe principal do país.

O ápice do jovem até aqui ocorreu na Eurocopa. A joia do Barcelona foi um dos principais jogadores da Espanha no título europeu. Ele atuou em todos os sete jogos da competição, marcou 1 gol e deu 4 assistências, sendo uma delas na final contra a Inglaterra. Yamal também foi eleito o melhor jogador jovem do torneio.

