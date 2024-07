São Paulo aguarda ‘detalhe’ para anunciar Mauricio Lemos

Mauricio Lemos será zagueiro do São Paulo e contrato terá um ano de duração - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O zagueiro Mauricio Lemos, atualmente no Atlético-MG, está muito perto de sacramentar a sua transferência ao São Paulo. O atleta já deu ok para a oferta do Tricolor e aguarda o acerto burocrático entre os dois clubes.

De acordo com informações do ge, alguns detalhes burocráticos entre atleta e Galo impedem a negociação de ser concretizada. Porém, nos bastidores, o clube paulista demonstra otimismo para bater o martelo em breve.

Mauricio Lemos é um pedido do técnico Luis Zubeldía e visto no São Paulo como uma oportunidade de mercado. Além disso, ele está fora dos planos do técnico Diego Milito, que prefere utilizar outros jogadores na posição.

No Tricolor Paulista, Mauricio Lemos terá contrato válido por um ano. Logo depois deste período, os paulistas terão a prioridade na compra. A grande novidade é que ele não terá metas para cumprir onde o São Paulo fica obrigado a contrata-lo. Por outro lado, o passe está fixado no contrato do acordo.

Mauricio Lemos chega ao São Paulo para ficar com a vaga deixada por Diego Costa. O defensor foi negociado com o futebol russo, onde defende as cores do Krasonodar.

