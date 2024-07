Marchesín, do Grêmio, dispara contra arbitragem: ‘Isso é uma vergonha’

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X THE STRONGEST - ESPORTES - Lance da partida entre The Stronges e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Est..dio Hernando Siles, em La Paz, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O goleiro Marchesín não poupou palavras na saída para o intervalo na partida entre Corinthians e Grêmio, em Itaquera. O argentino classificou como vergonhosa a arbitragem do árbitro Alex Gomes Stefano.

O time gremista, aliás, reclama de um pênalti marcado para o rival, quando o jogo estava 1 a 0 a favor dos gaúchos.

“Você está vendo, isso é uma vergonha, o que está acontecendo aqui hoje é uma vergonha. Vir jogar aqui com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo para c… e sofrer um pênalti como esse? É uma vergonha. O Corinthians é grande, respeitamos ele, mas o que acontece aqui é uma vergonha. Yuri me pisa e não acontece nada. Um gol impedido? Por quê? Quem inventa a regra? Quem traça a linha? É uma vergonha”, disse o goleiro na saída para o intervalo.

Geromel e Rodrigo Ely receberam cartões amarelos por reclamação pelo lado do Grêmio

O Grêmio, todavia, também reclamou de uma entrada de Yuri Alberto no goleiro e de um gol anulado. Mesmo no banco de reservas, o zagueiro Pedro Geromel recebeu cartão amarelo por reclamação. Por outro lado, o também defensor Rodrigo Ely recebeu em campo pelo mesmo motivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.