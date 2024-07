Em jogo de belos gols, Corinthians e Grêmio ficam no empate

Nesta quinta-feira (25), Corinthians e Grêmio empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória saíram com Yuri Alberto e Rodrigo Garro para o Timão. Enquanto isso, Rodrygo Ely e Villasanti anotaram para o Tricolor. Com o placar, o Timão está na 14ª colocação, 19 pontos. O Tricolor é o 17º, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Grêmio recebe o Vasco, em Chapecó.

Primeiro tempo intenso

Logo no primeiro lance de jogo, Soteldo foi com a bola até a linha de fundo e levantou na medida para Rodrygo Ely. O zagueiro subiu mais que todo mundo e testou firme para abrir o marcador, 1 a 0. Apesar de abrir o placar, o Tricolor não controlou a partida e viu o Corinthians tomar conta do meio-campo. Porém, o time de Ramón Díaz não conseguia arriscar com perigo.

Sem chutar ao gol, o Corinthians teve um pênalti a seu favor na bola parada. Kannemann puxou o braço de Romero e o juiz, ao rever o lance no VAR, apontou para a marca da cal. Na cobrança, Yuri Alberto deixou tudo igual.

A partir do lance que gerou o empate, o Grêmio começou a pressionar a arbitragem e pediu pênalti em pelo menos duas oportunidades. Nos acréscimos, Nathan cruzou e Cristaldo empurrou para o gol. Porém, no início do lance o meia estava impedido e o tento acabou anulado.

Segundo tempo e mais um gol para Corinthians e Grêmio

Na etapa final os dois times voltaram ligados na marcação e o duelo ficou preso ao meio-campo. Em dois lances raros, cada time criou uma chance. Na primeira, Marchesín deu rebote e Hugo, sozinho na entrada da pequena área, mandou para fora. O Grêmio chegou em finalização de Cristaldo, que parou nas mãos de Hugo Souza.

Na casa dos 30 minutos, o Grêmio retomou a vantagem. No erro grotesco do zagueiro Félix Torres na saída de bola, Villasanti recuperou a posse perto da grande área, driblou André Ramalho e bateu na saída do goleiro, 2 a 1. Quando a vitória parecia certa, Rodrigo Garro acertou um lindo chute no ângulo e voltou a dar a igualdade no marcador, 2 a 2.

CORINTHIANS X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro-2024 – 19ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 25/7/2024 (quinta-feira)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 45.481 (45.183 pagantes)

Renda: R$ 2.705.605,50

Gols: Rodrygo Ely 1’/1°T (1-0); Yuri Alberto, 24’/1°T (1-1) Villasanti, 30’/2ºT (1-2) Rodrigo Garro, 41’/2º (2-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Charles, 11’/2ºT), Raniele (Pedro Henrique, 38’/2ºT), Ryan (Wesley’29/2ºT), Garro e Hugo; Ángel Romero (Coronado, 29’/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 29’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Marchesín; Rodrygo Ely, Kannemann e Jemerson; Fabio João Pedro, 22’/2ºT), Villasanti, Edenilson (Pepê, 22’/2ºT), Nathan (Gustavo Nunes, 11’/2ºT) e Reinaldo; Cristaldo (Arezo, 37’/2ºT) e Soteldo (Du Queiroz 38’/ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Luis Claudio Regazone (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Cacá (COR) Rodrygo Eli, Pedro Geromel (BOT)

Cartão vermelho: –

