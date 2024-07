Com gol relâmpago, Internacional bate Atlético pelo Brasileirão Sub-20

Com direito a gol relâmpago, o Internacional derrotou por 2 a 0 o Atlético em duelo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo foi disputado nesta quinta-feira (25), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Logo no primeiro minuto de jogo, Ricardo não desperdiçou a chance e abriu o placar para o Colorado. Dênis ampliou ainda na primeira etapa. O Galo, por sua vez, não teve forças para buscar o resultado. Assim, chega ao sexto jogo sem vencer na competição nacional.

O Internacional segue na lanterna, porém consegue encostar nos concorrentes. O Colorado soma dez pontos e está a um do Botafogo, atualmente o 19º colocado. Já o Atlético tem 15 somados e aparece na 17ª posição.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o Ceará, na quarta-feira (31), em horário ainda a ser definido. No mesmo dia, o Atlético joga contra o Bahia, em Belo Horizonte.

