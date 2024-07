Vegetti elege jogo e gol mais importante pelo Vasco; veja

Vegetti (esq.) comemora gol do Vasco contra o Fortaleza ao lado de Lucas Piton - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

No Vasco desde 4 de agosto de 2023, Pablo Vegetti precisou de menos de um ano para virar uma espécie de ídolo da torcida. E, em entrevista à TV do clube no YouTube (veja completa ao fim da matéria), o argentino revelou seus momentos mais marcantes pelo Gigante da Colina.

Perguntado sobre o jogo e o gol mais importante pelo Vasco até o momento, o Pirata não titubeou. Ele afirmou que o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 38ª e última rodada do Brasileirão de 2023, foi o de maior impacto.

“Acho que o jogo do Bragantino me marcou muito. Alcançamos, mais que alcançar, cumprimos o objetivo traçado desde o início. Quando eu cheguei, cheguei para ajudar a salvar o Vasco do rebaixamento e esse jogo foi muito importante. Não fiz gol, mas foi muito importante”, afirmou.

O jogo citado de fato foi o que garantiu a permanência do Cruz-Maltino na primeira divisão do Brasileiro. Ao vencer por 2 a 1, o Vasco garantiu a 15ª posição, mantendo-se na elite após ano para lá de conturbado.

E o gol mais importante?

O jogador também respondeu sobre o gol mais importante pelo clube. Ele salienta que dá importância para todos os gols que marca em vitórias, mas escolhe seus dois favoritos. Ao todo, Vegetti já marcou 24 vezes em 53 jogos pelo time de São Januário.

“Para mim todos os gols são muito importantes. Todos os gols que faço, sempre que o time ganha, são muito importantes. Mas cito o primeiro gol (contra o Grêmio) por ter sido logo na minha chegada e muito próxima do jogo. O gol contra o América-MG também. Acho que vou lembrar de todos os gols, pois todos são muito importantes”, finalizou.

Confira a entrevista completa!