São Paulo perde Lucas para duelo contra o Fortaleza. Calleri deve ser titular

Lucas está fora do duelo contra o Fortaleza - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O São Paulo se prepara para encarar o Fortaleza neste sábado (27), às 21h30, no Castelão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá uma grande dor de cabeça para escalar o time titular. Afinal, o meia-atacante Lucas Moura está fora, cumprindo suspensão automática.

Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Botafogo, na quarta (24), no MorumBIS e terá que cumprir suspensão. Assim, o treinador argentino, que retorna ao banco de reservas após também estar suspenso, vai mexer no time. Para a vaga, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato disputam um lugar.

Lucas vinha de uma sequência de nove jogos e estava desgastado fisicamente, mas a ausência não estava programada. O São Paulo entende que precisa pontuar antes do retorno da Copa do Brasil e da Libertadores e perder seu principal jogador pode prejudicar estes planos.

“Nunca é bom ficar fora, mas nessa sequência de jogos e viagens, jogos dificílimos, temos que ver o lado positivo. Trabalhar para voltar semana que vem com tudo”, disse Lucas, após a partida contra o Botafogo.

São Paulo deve ter Calleri no time titular

Em contrapartida, Luis Zubeldía terá o retorno de Calleri no time titular. Após ficar fora contra o Juventude e entrar no segundo tempo contra o Botafogo, o argentino já reúne condições para começar a partida e deve começar o embate contra o Leão do Pici.

O Tricolor Paulista caiu para sexta colocação com 32 pontos e precisa vencer para voltar ao G-4. Zona onde justamente começa pelo Fortaleza, quarto colocado e adversário do São Paulo neste sábado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.