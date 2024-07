Fluminense faz reunião com Prefeitura para potencial construtivo de Laranjeiras

O Conselho Deliberativo do Fluminense fará uma reunião nesta sexta-feira (26) com duas pautas importantes na agenda. Uma delas é a Sociedade de Propósito Específico (SPE) para administrar o Maracanã ao lado do Flamengo. Além disso, prometem discutir a venda do potencial construtivo da sede das Laranjeiras. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, na última terça-feira (23), o presidente Mário Bittencourt e membros da diretoria, inclusive o diretor de planejamento Fred, se reuniram com membros da política do Rio de Janeiro. Entre eles, o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara dos Vereadores, o tricolor Carlo Caiado.

As conversas foram para debater sobre o projeto de reforma e modernização da sede nas Laranjeiras, onde fica o estádio Manoel Schwartz. Uma das pautas é usar a venda do potencial para incrementar obras e construir instalações no centro de treinamento Carlos Castilho.

Potencial construtivo é um caminho

A expectativa, dessa forma, é que uma nova reunião, agora mais técnica, aconteça já na semana que vem. A priori, há a estimativa de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões, porém os valores ainda dependem do andamento do projeto. Com isso, a intenção do clube é avançar no Projeto de Lei nos mesmos moldes do que o Vasco conseguiu para a reforma de São Januário.

O principal entusiasta do é Ricardo Tenório, vice-presidente de projetos especiais. Vale destacar que a sede do Fluminense é um espaço tombado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro desde 1998. Por este motivo, no momento, o clube não pode fazer qualquer modificação na região delimitada pelo tombamento.

O potencial construtivo será importante para negociar o espaço em que o Tricolor não pode mexer, no momento. Segundo o Plano Diretor do Rio de Janeiro de 2001, a área total possível para o clube construir na sede seria de cerca de 175 mil metros quadrados, mas apenas aproximadamente 25 mil m² são aproveitados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.