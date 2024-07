Garro elogia equipe e afasta rumores de saída: ‘Sou jogador do Corinthians’

Rodrigo Garro mais uma vez foi herói do Corinthians. Contra o Grêmio, no empate em 2 a 2 na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia fez um belo gol que garantiu um ponto para o Timão. Em entrevista após a partida, o argentino afirmou que vem jogando em sua posição de origem e elogiou o desempenho da equipe neste momento de recuperação na temporada.

“Creio que é um momento bom da equipe, não do Garro. A equipe está fazendo um bom trabalho, com intensidade, estou jogando mais em minha posição, Mas agora estou mais próximo do gol, pelo motivo que Corinthians me contratou. Hoje estou triste, era uma partida para ganhar, não adianta lamentar, temos que levantar a cabeça e seguir. Creio que fizemos um bom trabalho”, disse Garro.

Garro desconversa sobre interesse do River Plate

Contudo, as boas atuações de Garro começaram a chamar atenção de outras equipes. Afinal, no início do mês, o meia recebeu uma proposta do River Plate, mas o Corinthians prontamente recusou. O jogador, questionado sobre o assunto, fez questão de reiterar que é atleta do Timão.

“Eu estou em Corinthians, jogo no Corinthians, é a única coisa que posso dizer. Sou jogador do Corinthians e não tenho mais o que dizer. É um grande clube para ter outras coisas na cabeça. Agradeço o carinho da torcida”, finalizou o meia.

Assim, com Garro em bom momento, o Alvinegro se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo no domingo (28), quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da competição.

