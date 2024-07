Conmebol define uniformes para jogos entre Fluminense e Grêmio na Libertadores

A Conmebol definiu os uniformes que Fluminense e Grêmio irão utilizar nos jogos de ida e volta das oitavas de final da Libertadores. Ambos os duelos acontecem nos dias 13 e 20 de agosto, respectivamente. No Maracanã, por exemplo, o time gaúcho não utilizará o uniforme tradicional, mas sim o branco, enquanto a equipe carioca entrará em campo com a camisa tricolor.

A partida de ida, dia 13 de agosto, terá mando do Grêmio, que ainda definirá o local, visto que ainda não tem à disposição sua Arena. Afinal, foi o estádio que mais sofreu com as enchentes que assolaram Porto Alegre em maio deste ano. Vale lembrar que o Internacional já conseguiu retornar ao Beira-Rio.

O time carioca jogará com uniforme tricolor, com calção e meiões grená. Além disso, o goleiro contará com a camisa, calção e meião cinzas. Os comandados de Renato Gaúcho, por sua vez, atuarão com uniforme tricolor, calção preto e meião branco. Já os goleiros, com uniforme preto, calção e meião azul.

Confronto de volta

Na volta, no Maracanã, dia 20, o Fluminense entrará em campo com o uniforme tricolor, calção e meiões brancos; goleiro com uniforme, calção e meião laranja. Já o Grêmio, utilizará o uniforme branco, calção e meião preto; arqueiros com uniforme calção e meião azul.

Em meio à expectativa para o duelo, as duas equipes seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Mano Menezes tentam reagir e conseguiram duas vitórias consecutivas, sobre Cuiabá e Palmeiras. O Imortal Tricolor vencia o Corinthians, fora de casa. Contudo, sofreu o empate na reta final do confronto e perdeu a chance de sair do Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.