Marcos Antônio é apresentado no São Paulo: ‘Feliz por estar vivendo isso’

O São Paulo apresentou na manhã desta sexta-feira, o volante Marcos Antônio. Ele assinou vínculo por empréstimo válido até o meio de 2025, junto à Lazio, da Itália. No Tricolor Paulista, ele vestirá a camisa de número 20 e não escondeu a ansiedade de vestir e defender a camisa do clube e diz querer se adaptar rápido para estar logo à disposição.

“Vou procurar me adaptar o mais rápido possível para ajudar a todos, tentar entender a maneira como o professor quer que eu jogue”, disse Marcos Antônio, pela primeira vez como jogador do São Paulo.

Marcos Antônio chega ao São Paulo com a expectativa de que ocupar a vaga de Alisson entre os titulares, já que possuem características parecidas. No momento, Zubeldía vem escalando o meio de campo com Luiz Gustavo e Bobadilla. Contudo, o novo reforço ainda não teve a oportunidade de conversar com o seu novo treinador.

“Ainda não tive a oportunidade de conversar melhor com ele (Zubeldía), para entender (o que espera), mas estou acompanhando os treinos, percebendo algumas coisas. A adaptação será tranquila. Eu estava de férias, mas estava treinando, me preparando. Estou bem, me adaptando aqui. Já participei dos treinos. Muito feliz por aquilo que estou vivendo aqui”, completou.

O Tricolor vai pagar R$ 900 mil para contar com Marcos Antônio por empréstimo e terá uma obrigação de compra por 4,2 milhões de euros (quase R$ 26 milhões, pela cotação atual).

Marcos Antônio tem 24 anos e disputou a última temporada pelo PAOK, da Grécia, emprestado pela Lazio. Ao todo, foram 17 jogos pelo clube grego em 2023/24 e três gols marcados.

