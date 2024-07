Otávio, ex-Bordeaux, lamenta falência do clube francês

Volante do Atlético, Otávio lamentou a notícia de que o Bordeaux declarou falência, na quinta-feira (25/7), e dispensou os atletas profissionais.

Por meio de mensagem publicada no Instagram, o atleta brasileiro ressaltou que o clube francês seguirá na memória e sempre contará com o amor dos torcedores.

Otávio declara amor ao Bordeaux

“Um grande clube nunca morre, continua vivendo no coração de quem o ama”, escreveu Otávio nas redes sociais.

O volante alagoano, nascido em Maceió, tem no Bordeaux o único clube estrangeiro que ele já defendeu na carreira. Ele foi para o time da cidade francesa – a 580 km da capital Paris – em agosto de 2017 e ficou sem interrupção até fevereiro de 2022, quando partiu para o Atlético por empréstimo. Quatro meses depois, em junho, voltou ao clube francês, mas já tinha deixado uma semente no Galo para a contratação definitica. Assim, um mês depois, em julho de 2022, o Atlético ficou com o passe do volante.

Pelo Bordeaux, Otávio fez 127 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências.

No Atlético, Otávio é titularíssimo atualmente, um dos principais jogadores do time.

Clube declara falência

O Bordeaux, afinal, decretou falência e decidiu renunciar ao seu status profissional, conquistado em 1937. Com isso, todos os contratos serão rescindidos, e os jogadores ficarão livres no mercado. Além disso, o centro de treinamento fecha e cerca de 70 jovens ficam sem clube, de acordo com a imprensa local.

A Liga Francesa (LFP) já havia anunciado a despromoção do clube para a terceira divisão da França, devido ao não cumprimento das regras de fair play financeiro. O clube prometeu recorrer da decisão, mas desistiu por não conseguir encontrar um comprador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.