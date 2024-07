Tainá se declara a Militão e Cecília, após aniversário da criança: ’Amo muito’

O zagueiro Éder Millitão tornou público, na última quinta-feira (25), o álbum da festa do segundo aniversário da sua filha Cecília. A criança é fruto do seu antigo relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, com quem trava algumas disputas judiciais. Na celebração, além de aparecer ao lado da menina, o defensor também está acompanhado de Tainá Castro, sua atual companheira.

Assim, a estudante de Medicina e antiga esposa de Léo Pereira, atual namorado de Karoline Lima, se declarou a Cecília e a Militão. No caso, depois dele compartilhar as fotos do segundo aniversário da criança.

“Maravilhosos da minha vida ?? Amo muito”, admitiu Tainá.

A cerimônia ocorreu, na última quarta-feira (24), em Sertãozinho, cidade no interior de São Paulo, e terra natal do defensor. A festa teve como tema “Jardim das Princesas”. A festa contou com a presença de familiares e amigos de Militão, porém sem Karoline Lima e até Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e que teve dois filhos com Tainá Castro.

Afinal, o ex-casal optou por fazer duas festas, de forma separadas, já que o defensor do Real Madrid e a influenciadora travam brigas judiciais. A principal delas ocorre pela guarda unilateral de Cecília. Vale ressaltar que no ano passado, Militão e Karoline preferiram fazer apenas uma comemoração para o primeiro aniversário da filha.

Militão se derrete de amor por Cecília

Na postagem sobre a celebração, o zagueiro da Seleção Brasileira manifestou todo o amor que tem por Cecília;

“Ainda nas comemorações do aniversário de dois anos da minha princesinha Cecília. É uma bênção de Deus poder estar com nossa família nesse momento recheado de alegria, amor e afeto. Papai te ama!”, frisou Militão.

Além das diversas disputas na Justiça, o zagueiro do Real Madrid e Karoline já trocaram diversas provocações. Isso porque, nas últimas semanas depois de disputar a Copa América pela Seleção Brasileira, Militão preferiu dividir suas férias entre os Estados Unidos e Rio de Janeiro.

Primeiro, ele e Tainá passaram alguns dias nos EUA, mais especificamente com familiares e amigos. Posteriormente, o defensor decidiu alugar uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A decisão foi para exatamente acelerar o processo de mudança da esposa. A intenção de Tainá é ir morar com o zagueiro da Seleção Brasileira junto com seus filhos, que são frutos do relacionamento com Léo Pereira. Assim como o fato de Vini Jr ter organizado uma festa de aniversário com duração de três dias na cidade.

A coincidência é que o jogador dos Merengues e sua esposa ficaram a poucos quilômetros de distância de onde moram seus ex-companheiros. Afinal, há pouco mais de um mês, Léo Pereira comprou um imóvel na mesma região. O planejamento do zagueiro do Flamengo é viver com Karoline Lima na residência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.