Corinthians quer dois atacantes e nome de peso para reforçar elenco

O Corinthians segue se movimentando na janela de transferência e tem como prioridade a chegada de dois atacantes para reforçar o elenco. Contudo, a diretoria espera que um destes nomes seja de peso e que cause grande impacto. Mesmo que seja necessidade de um investimento alto.

O que pode impulsionar este cenário é a chegada da nova patrocinadora máster. O Timão acertou com a Esportes da Sorte, que pode disponibilizar R$57 milhões para ajudar nas contratações. Contudo, esta quantia não é uma garantia para que o clube possa trazer reforços ainda nesta janela.

No momento, o Timão estava muito próximo de acertar a contratação do atacante Brian Rodriguez, do México. O Corinthians fez uma oferta de R$30 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, problemas extracampos afastaram o jogador do Parque São Jorge.

Os problemas financeiros vinham sendo o grande entrave para o avanço nas tratativas com os jogadores monitorados. Os atletas que vinham sendo observados necessitariam de investimento alto para a aquisição dos direitos econômicos, algo até então descartado pelo clube. A diretoria alvinegra desembolsou valores considerados pequenos para a aquisição de três dos quatro reforços contratados até o momento.

Agora, o Timão entende que pode ter recursos para conseguir trazer peças que mude o patamar do elenco e impulsione para o restante da temporada. Até aqui, a gestão de Augusto Melo contratou 15 jogadores, com um investimento que supera os R$ 150 milhões.

